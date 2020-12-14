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Son dakika haberi: İtalyan futbolcu 'yi kadrosuna kattı

Son dakika haberi: 'in yeni ekibi , transferde bir bomba daha patlattı. temsilcisi, kariyerinde daha önce , , Milan gibi dev kulüplerin formasını giyen 29 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusu 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:49 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 20:14
Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadrosuna kattı

'e bu sezon yükselen , yaz döneminde Ndiaye, Biglia ve Roco'yu kadrosuna katarak büyük sükse yapmıştı. temsilcisi, transfer bombalarına bir yenisini daha ekledi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, dünyaca ünlü İtalyan futbolcu 'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transfer, Karagümrük'ün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoyla duyuruldu.

CHELSEA, LIVERPOOL, ROMA VE MILAN'DA OYNADI

Sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 1 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi.

Bugüne kadar forma giydiği takımlarda 288 kez sahaya çıkan Borini, bu maçlarda 66 gol atarken 25 de asist yaptı.

2012 yılında Roma'dan 'a 13 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Borini, 2015'te de Liverpool'dan Sunderland'e 10 milyon 700 bin Euro karşılığında gitti. 2018 yılında Milan'ın 5,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, son olarak Verona forması giymişti.

Bu sezon öncesinde herhangi bir takımla anlaşmayan ve boşta olan Borini, ligin ikinci yarısında Karagümrük formasını terletecek.

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