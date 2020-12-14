Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadrosuna kattı

Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük, yaz transfer döneminde Ndiaye, Biglia ve Roco'yu kadrosuna katarak büyük sükse yapmıştı. İstanbul temsilcisi, transfer bombalarına bir yenisini daha ekledi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transfer, Karagümrük'ün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoyla duyuruldu.

CHELSEA, LIVERPOOL, ROMA VE MILAN'DA OYNADI

Sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 1 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi.

Bugüne kadar forma giydiği takımlarda 288 kez sahaya çıkan Borini, bu maçlarda 66 gol atarken 25 de asist yaptı.

2012 yılında Roma'dan Liverpool'a 13 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Borini, 2015'te de Liverpool'dan Sunderland'e 10 milyon 700 bin Euro karşılığında gitti. 2018 yılında Milan'ın 5,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, son olarak Verona forması giymişti.

Bu sezon öncesinde herhangi bir takımla anlaşmayan ve boşta olan Borini, ligin ikinci yarısında Karagümrük formasını terletecek.