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Badou Ndiaye'yi transfer etti!

'e iyi bir başlangıç yapan transferlerine devam ediyor. İstanbul ekibi, ülkemizde ve formaları da giyen Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 19:38
Fatih Karagümrük Badou Ndiaye'yi transfer etti!

Son olarak 'de forması giyen 'ın da eski oyuncularından Badou Ndiaye, 'ye geri dönüyor.

NTV'nin haberine göre Karagümrük, Senegalli oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. ,'ye kiralama bedeli ödemeyecek.

Geçen sezonun ikinci yarısını Trabzonspor'da geçiren 29 yaşındaki oyuncunun ismi sezon öncesi ile anılıyordu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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