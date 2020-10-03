Fenerbahçe 2-1 Karagümrük | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe ve Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında Ülket Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşma sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golleri 24 ve 68. dakikalarda Samatta'dan geldi. Karagümrük'ün tek golü 78'de Erik Sabo'nun penaltı vuruşuyla geldi.

LEMOS KIZARDI SABO KAÇIRDI

Öte yandan maçın 85. dakikasında Fenerbahçeli Lemos, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve Karagümrük penaltı kazandı. Erik Sabo penaltıyı değerlendiremedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, maç fazlasıyla ligin zirvesine oturdu. Karagümrük ise 2. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe gelecek hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

İLK YARIDAN NOTLAR

3. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Valencia'nın topuna Fatih Karagümrük savunması ayak soktu. Ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Samatta'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

5. dakikada oluşan serbest vuruşta sağdan Sosa'nın etkili ortasına penaltı noktası gerisinden iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücumun sağından Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas içinde ayak sokan Samatta, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

57. dakikada Salibur'un ceza yayı üzerinden çektiği sert şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.

68. dakikada Sosa'nın sağ kanattan açtığı ortada, ceza sahası içinde Samatta düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle gönderdi. 2-0

75. dakikada Jimmy'in ortasında Lemos'un Sabo ile girdiği ikili mücadelede top eline çarptı. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

78. dakikada beyaz noktaya gelen Erik Sabo, topu filelerle buluşturdu. 2-1

85. dakikada ceza sahasına topla giren Sabo, Lemos'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltıda topun başına geçen Sabo'nun şutunu kaleci Altay oyun alanı içine çeldi.

THIAM BEKLENENİ VEREMEDİ

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam yine bir maçı tamamlayamadı. Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında 54, ikinci haftada oynanan Hatayspor maçında 45, üçüncü haftada Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde 66 ve son olarak Fatih Karagümrük maçında 58 dakika forma giyen Senegalli futbolcu, sezonun ilk 4 haftasında 90 dakikayı tamamlayamadan yedek kulübesine geldi. 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla ilk 4 haftada 1 kez 90 dakika sahada kalmıştı.