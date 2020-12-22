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bombayı patlatıyor! Wilshere ve ...

Son dakika transfer haberi: Kadrosuna son olarak Borini ve Emre Çolak'ı katarak adından oldukça söz ettiren ekibi , iki yıldızı daha gündemine aldı. Karagümrük, Wilshere ve 'den birini kadrosuna katmak istiyor. İşte tüm detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 13:46 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 13:54
Fatih Karagümrük bombayı patlatıyor! Wilshere ve Bertolacci...

'de son lig maçında Galatasaray'ı mağlup eden ve sezon başında hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen 'te transfer çalışmaları devam ediyor.

Fatih Karagümrük bombayı patlatıyor! Wilshere ve Bertolacci...

Emre Çolak ve Fabio Borini'yi daha devre arası gelmeden kadrosuna katan Karagümrük, yeni bombalar patlatmak üzere atağa geçti.

Fatih Karagümrük bombayı patlatıyor! Wilshere ve Bertolacci...

Başkan Süleyman Hurma'nın "İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var" ifadelerinin ardından o futbolcuların kim olduğu ortaya çıktı.

Fatih Karagümrük bombayı patlatıyor! Wilshere ve Bertolacci...

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Karagümrük, Jack Wilshere ve Andrea 'den birini renklerine bağlayacak. Bonservisi elinde olan iki futbolcuyla görüşmeler sürüyor.

Fatih Karagümrük bombayı patlatıyor! Wilshere ve Bertolacci...

Karagümrük, son olarak Sampdoria forması giyen orta saha oyuncusu Andrea 'ye iki yıllık sözleşme teklif etmişti.

Fatih Karagümrük bombayı patlatıyor! Wilshere ve Bertolacci...

Wilshere konusunda ise gelişmeler merak ediliyor. Wilshere ise son olarak West Ham forması giymişti.

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