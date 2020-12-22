Fatih Karagümrük bombayı patlatıyor! Wilshere ve Bertolacci...

Süper Lig'de son lig maçında Galatasaray'ı mağlup eden ve sezon başında hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları devam ediyor.

Emre Çolak ve Fabio Borini'yi daha devre arası gelmeden kadrosuna katan Karagümrük, yeni bombalar patlatmak üzere atağa geçti.

Başkan Süleyman Hurma'nın "İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var" ifadelerinin ardından o futbolcuların kim olduğu ortaya çıktı.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Karagümrük, Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci'den birini renklerine bağlayacak. Bonservisi elinde olan iki futbolcuyla görüşmeler sürüyor.

Karagümrük, son olarak Sampdoria forması giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye iki yıllık sözleşme teklif etmişti.