Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında İkas Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 16:49
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 7. haftasında İkas Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. İkas Eyüpspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Marcos Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Umut Meraş, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Seslar, Draguş, Thiam

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Efkan, Juan, Janderson

İKAS EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor-Göztepe maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA
Son Dakika
