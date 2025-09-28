Ne Eyüp ne Göztepe

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, üst sıralara çıkmak isteyen Eyüp'e konuk oldu. İlk tehlikeli atakta 31'de Efkan çerçeveyi bulamadı. 33'te bu sefer Draguş'un pasında Thiam kale önünde mutlak golü kaçırdı. 39'da Juan kaleye gönderdi, savunmadan seken topa Allan altıpas içinde kafayla vurdu, kalecinin çelerek üst direkten geri dönen topa Allan bir kez daha vurdu, defans gole izin vermedi.

ŞANSSIZ THIAM

İkinci yarıda 48'de Allan'ın hatalı pası sonrası topla buluşan Draguş'un ceza yayı çevresinden çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti. 90+2'de Emre Akbaba'nın frikiğinde ceza sahasına gönderdiği topa Thiam kafayla vurdu, kaleci Lis topun ağlara gitmesine izin vermedi. 90+7'de ise Ampem'in ortasında yine Thiam kafayı vurdu, kaleci çizgi üstünde topu kontrol etti ve zevkli karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

OYUN DÖNDÜ BİZ ATAMADIK

Eyüpspor Antrenörü Atila Gerin, buldukları pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi. Gerin, "Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü atamadık. Aldığımız 1 puanın kıymetini bilerek alt sıradan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'ZAMANA İHTİYAÇ VAR '

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, yapılanma için zaman istedi. Kulaksız, "8-9 oyuncu ile yolları ayırdık, 10 transfer yaptık. Teknik direktör değişikliği oldu. Bunun için zaman lazım" dedi.

DRAGUŞ'UN ÜZÜNTÜSÜ

Eyüpspor'da Draguş, 85'te yaşadığı sakatlık sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. Trabzon'dan kiralanan Rumen golcünün durumun bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

HÜCUMDA SIKINTI VAR

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hücumda hala sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, "90 dakika boyunca fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Son 2-3 dakikada duran toplarda pozisyonlar verdik. Bu bölümde sıkıntılar yaşadık. Hücumda yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Fırsatları değerlendiremiyoruz. Önde oynayan oyuncularımızın daha öz güvenli olmaları ve daha iyi kararlar vermeleri gerekiyor. Kazandığımız maçlarda da birçok fırsatı değerlendiremedik. Bunu geliştirmeliyiz" dedi.