İkas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması!

İkas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması!

ikas Eyüpspor, 4 büyüklerle oynayacağı iç saha maçlarının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağını açıkladı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 13:28 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 14:00
İkas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, karşılaşmalarını oynayacakları stadyumla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İç saha maçlarımız için yürüttüğümüz stadyum arayışında bizlere kapılarını açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Spor Kulübü'ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Türk futbolunun dayanışma ruhunu yansıtan bu destek, bizler için büyük bir anlam taşımaktadır.

Ayrıca taraftarlarımızın da bilmesini isteriz ki; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük stadyumlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacaktır. Bu stadyumda, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anılara imza atmayı dört gözle bekliyoruz.

Her zaman yanımızda olan kıymetli taraftarlarımızın desteğiyle, nice güzel karşılaşmalarda buluşmak dileğiyle...

SON DAKİKA
