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Haberler Eyüpspor TRANSFER HABERLERİ | Umut Bozok İkas Eyüpspor'da!

TRANSFER HABERLERİ | Umut Bozok İkas Eyüpspor'da!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan ayrılan Umut Bozok'un yeni adresi resmen belli oldu. İkas Eyüpspor, Umut Bozok transferini duyurdu. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 14:52
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TRANSFER HABERLERİ | Umut Bozok İkas Eyüpspor'da!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan ayrılan Umut Bozok'un yeni adresi resmen belli oldu.

İkas Eyüpspor, Umut Bozok transferini resmen duyurdu.

İŞTE İKAS EYÜPSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Umut Bozok! ikas Eyüpspor'umuz, Umut Bozok ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: Umut Bozok, A Milli Takımımız'a kadar yükselmiş, Süper Lig'de gol krallığı yaşamış önemli bir oyuncu. Henüz 28 yaşında. Kasımpaşa'da yaşadığı çıkıştan sonra Trabzonspor'da istediği form grafiğini yakalayamadı.

Biz ikas Eyüpspor'umuzda yakaladığımız idari ve sportif anlamdaki yükselen grafiğimize katkı vereceğini düşünüyoruz. Arda Hoca ile birlikte de bizim sistemimizin içinde Umut Bozok'un arzu ettiği çıkışı yakalayıp yeniden A Milli Takımımız'a yükselebileceğini düşünüyorum. Kulübümüz adına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Umut Bozok: Arda Hoca arayınca çok farklı oldu benim için. Arda Hoca aradıktan sonra kararımı verdim. Böyle bir takıma gelmek benim için büyük bir şans.

Kaliteli bir kadromuz var, ortam inanılmaz. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. İnşallah takım ve benim için başarılı bir dönem olur. Umut Bozok'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.

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