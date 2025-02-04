Bozok Eyüp’te

AHMED Kutucu'yu G.Saray'a gönderen Eyüpspor, forvete önemli bir takviye gerçekleştirdi. Trabzonspor ile yollarını ayıran Umut Bozok'u 1.5 yıllığına kadrosuna katan İstanbul ekibi, oyuncu için dün bir imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Umut Bozok, Milli Takıma kadar yükselmiş, Süper Lig'de gol krallığı yaşamış önemli bir oyuncu. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdik. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN FAKTÖRÜ

EYÜPSPOR'a katkı sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade eden Umut Bozok ise çok mutlu olduğunu söyledi. Teknik direktör Arda Turan arayınca her şeyin kendisi için değiştiğini belirten Umut Bozok, şöyle devam etti: "Arda Turan hoca aradıktan sonra hemen kararımı verdim. Böyle bir takıma gelmek benim için kesinlikle büyük bir şans. Kaliteli bir kadromuz var, ortam inanılmaz. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum."