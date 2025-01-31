ikas Eyüpspor Taras Stepanenko ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig'de 4. sırada bulunan ikas Eyüpspor, Shakhtar Donetsk'den bedelsiz olarak Taras Stepanenko'yı renklerine bağladı. İşte oyuncunun ilk açıklamaları...
"HARİKA BİR İVMEYE SAHİP"
Burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor oyuncusu olmak bir onur. Bu takım gelecek için harika bir ivmeye sahip, harika bir hocası, taraftarları ve takımı var. Ben tecrübelerimle takımın hayallerine yardımcı olmak ve takımın bir parçası olmak istiyorum.
İŞTE TRANSFER AÇIKLAMASI
ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Taras Stepanenko! ikas Eyüpspor'umuz, Taras Stepanenko ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: Taras sadece Avrupa futbolu için değil dünya futbolu için de bence çok önemli bir karakter. Çok tecrübeli bir oyuncu. Yaşına rağmen… pic.twitter.com/gdXo5B0dzJ— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 31, 2025