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Haberler Eyüpspor ikas Eyüpspor Taras Stepanenko ile sözleşme imzaladı

ikas Eyüpspor Taras Stepanenko ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig'in İstanbul temsilcilerinden ikas Eyüpspor, Taras Stepanenko ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 18:02
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ikas Eyüpspor Taras Stepanenko ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig'de 4. sırada bulunan ikas Eyüpspor, Shakhtar Donetsk'den bedelsiz olarak Taras Stepanenko'yı renklerine bağladı. İşte oyuncunun ilk açıklamaları...

"HARİKA BİR İVMEYE SAHİP"

Burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor oyuncusu olmak bir onur. Bu takım gelecek için harika bir ivmeye sahip, harika bir hocası, taraftarları ve takımı var. Ben tecrübelerimle takımın hayallerine yardımcı olmak ve takımın bir parçası olmak istiyorum.

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