Eyüp'ten transfer bombası

Trendyol Süper Lig'de 4. sırada yer alan ve teknik direktör Arda Turan yönetiminde Avrupa kupalarını hedefleyen Eyüpspor, bomba bir transfere imza attı. İstanbul ekibi, Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'ten ayrılan 35 yaşındaki ön libero Taras Stepanenko ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 15 yıl Shakhtar Donetsk forması giyen, bu sezon 15 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli yıldız, turuncu-siyahlılarda 439 karşılaşmada ter dökerken, 29 gol, 25 asistlik de skor katkısı sağladı. 87 kez de Ukrayna Milli Takımı'nda oynayıp 4 gol atan Stepanenko, imza sonrasında yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor oyuncusu olmak bir onur. Bu takım gelecek için harika bir ivmeye sahip, harika bir hocası, taraftarları ve takımı var. Ben tecrübelerimle takımın hayallerine yardımcı olmak ve takımın bir parçası olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.