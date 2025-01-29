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Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor ayrılığı duyurdu!

İkas Eyüpspor ayrılığı duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, Anastasios Chatzigiovanis'in sezon sonuna kadar Asteras Aktor FC'ye kiralandığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 12:07
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İkas Eyüpspor ayrılığı duyurdu!

İkas Eyüpspor, sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği Anastasios Chatzigiovanis'in sezon sonuna kadar Asteras Aktor FC'ye kiralandığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anastasios Chatzigiovanis kiralık transferi hakkında Asteras Aktor FC ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Asteras Aktor FC forması giyecektir. Anastasios Chatzigiovanis'e Yunanistan kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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