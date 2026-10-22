EuroLeague'deki Türk derbisi Anadolu Efes'in!

EuroLeague'in 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Türk derbisinde kazanan taraf 89-80'lik skorla Anadolu Efes oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes organizasyonda 3. galibiyetine ulaştı. Beşiktaş ise 4. yenilgisini aldı.

EUROLEAGUE'DE İLK KEZ KARŞILAŞTILAR!

Anadolu Efes ile Beşiktaş, EuroLeague'de ilk kez kozlarını paylaştı. EuroLeague tarihinde ilk kez 2012-13 sezonunda mücadele eden Beşiktaş, o dönem başka formatla oynanan ligde Anadolu Efes ile farklı gruplarda yer almıştı. Bu sezon ikinci kez EuroLeague'e katılan siyah-beyazlılar, ilk defa Anadolu Efes ile derbi heyecanı yaşadı.

1'İNCİ PERİYOT: 29-17

DEVRE: 57-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-60