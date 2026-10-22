EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

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ANADOLU EFES 63 - 52 BEŞİKTAŞ (3. PERİYOT)

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Beşiktaş, EuroLeague'in 7. haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES VE BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE PERFORMANSI

EuroLeague'de 7. hafta öncesinde Anadolu Efes, geride kalan altı maçta iki galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise altı karşılaşmada üç galibiyet ve üç yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, taraftarı önünde galibiyet ararken Beşiktaş da deplasmanda kazanarak Avrupa Ligi'ndeki derecesini geliştirmeyi hedefliyor. İki takımın EuroLeague tarihinde ilk kez karşılaşacak olması, mücadeleyi ayrıca dikkat çekici kılıyor.

EUROLEAGUE'DE GÜNÜN MAÇLARI

22 Ekim Perşembe günü EuroLeague'de oynanacak diğer karşılaşmalar da basketbolseverler tarafından takip edilecek. Günün programında Anadolu Efes-Beşiktaş mücadelesinin yanı sıra Bayern Münih-Dubai Basketbol, Maccabi Tel Aviv-Real Madrid, Panathinaikos-Baskonia, Olimpia Milano-Barcelona ve Partizan-Kızılyıldız maçları bulunuyor.