Avrupa'da Türk gecesi

Avrupa'da tam anlamışla bir Türk gecesi yaşandı. EuroLeague'de 6. haftada parkeye çıkan 3 temsilcimiz de galibiyet elde etmeyi başardı. Önceki gün konuk ettiği Partizan'ı 74-65 yenen F.Bahçe açılışı yapmıştı. Dün ise hem Beşiktaş hem de Anadolu Efes ülkemizi sevindirdi. Bayern Münih'i konuk eden Beşiktaş, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 95-87 kazandı. Nowell 21 sayı ile yıldızlaştı.

KENARDAN BÜYÜK DESTEK

Siyah-beyazlılarda kenardan gelip 20 sayı üreten Wilbekin de, galibiyette önemli bir rol oynadı. Gecenin bir başka maçında ise Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında rahat bir galibiyet elde etti. Rakibini 85-70 gibi net bir skorla deviren temsilcimiz, zincirin son halkasını tamamladı. Anadolu Efes'te 19 sayı kaydeden Strazel en skorer isim oldu. Beşiktaş 11. sıraya, Anadolu Efes ise 13. Sıraya yükseldi.