CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague Panathinaikos 75-67 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Panathinaikos 75-67 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Temsilcimiz deplasmanda 75-67 mağlup oldu ve Final-Four şansını kaçırdı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 23:58 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 01:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Panathinaikos 75-67 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu beşinci ve son maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 75-67 mağlup oldu.

Bu sonuçla seriyi 3-2 kaybeden Anadolu Efes, organizasyona veda etti.

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Panathinaikos ise organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

OAKA'daki müsabakaya hızlı başlayan taraf, Yunanistan temsilcisi oldu. Bu periyotta Cedi Osman'ın üst üste basketleriyle farkı açan Panathinaikos AKTOR, çeyreği 18-10 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında savunmada da etkili olan Panathinaikos AKTOR, farkı 23 sayıya kadar yükseltti: 36-13. Çeyreğin ikinci bölümünde Larkin'in oyuna girmesiyle Anadolu Efes farkı düşürürken devre de Yunanistan temsilcisinin 41-30'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya sert savunmayla başlayan Anadolu Efes, dış atışlarda da isabet sağlayarak üstünlük kurdu. Son bölümde fark 4 sayıya kadar inerken Panathinaikos AKTOR, son saniye üçlüğüyle son çeyreğe 7 sayı önde girdi: 53-46.

Son periyotta iki takım da hücumda etkili olamazken Panathinaikos AKTOR, pota altında üstün olan taraftı.

Yunanistan temsilcisi, karşılaşmadan 8 sayılık farkla 75-67 galip ayrıldı.

Panathinaikos AKTOR'da Cedi Osman, 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ PANATHINAIKOS OLDU

Yunanistan ekibi Final-Four'da Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Mayıs Cuma günü oynanacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. PERİYOT: Panathinaikos 18-10 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Panathinaikos 41-30 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Panathinaikos 53-46 Anadolu Efes

4. PERİYOT: Panathinaikos 75-67 Anadolu Efes

FINAL-FOUR NE ZAMAN?

2025 Final Four'u 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da gerçekleşecek. Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

REKLAM - Türk Telekom
Hakan'lı Inter, Devler Ligi'nde finalde!
DİĞER
"Yiğit Bey ile izleyici kendi ruhunun aynasını görecek!"
CANLI | Savaş modu: Aktif | Hindistan ve Pakistan arasında füze yağmuru! Son durum ne?
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor!
İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan'lı Inter, Devler Ligi'nde finalde! Hakan'lı Inter, Devler Ligi'nde finalde! 00:40
Inter taraftarları pişman oldu! Inter taraftarları pişman oldu! 00:33
A. Efes Final Four şansını kaçırdı! A. Efes Final Four şansını kaçırdı! 23:57
İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol! İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol! 23:00
F.Bahçe Beko liderliği garantiledi! F.Bahçe Beko liderliği garantiledi! 21:34
Trabzonspor'un Galatasaray mesaisi başladı Trabzonspor'un Galatasaray mesaisi başladı 21:31
Daha Eski
G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı 21:29
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 21:22
Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! 21:17
F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! 20:51
Trabzonspor'un forma sırt sponsoru açıklandı! Trabzonspor'un forma sırt sponsoru açıklandı! 20:37
Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:13