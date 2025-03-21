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Haberler THY EuroLeague THY Euroleague | Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague | Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Partizan ile Anadolu Efes 30. hafta maçında kozlarını paylaşacak.Belgrad Arena'da oynanacak maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 09:57
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THY Euroleague | Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak. Belgrad Arena'da oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizan - Anadolu Efes maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARTIZAN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Partizan - Anadolu Efes maçı 21 Mart Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 3 müsabakayı kazanan lacivert-beyazlılar, 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Partizan ise averajla bir basamak yukarıda yer alıyor.

AVRUPA'DA 866. RANDEVU

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 866. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 865 karşılaşmada 487 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 618. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 617 maçın 330'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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