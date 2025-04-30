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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Panathinaikos maçı CANLI | THY EuroLeague

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı CANLI | THY EuroLeague

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Euroleague play-off üçüncü maçında Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor. Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Eşleşmenin 3. maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 20:39 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 21:19
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Anadolu Efes - Panathinaikos maçı CANLI | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor. OAKA'da oynanan maçların ilkini son şampiyon Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı. Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

CANLI

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 23-20 Panathinaikos

2. PERİYOT: Anadolu Efes 34-37 Panathinaikos

İKİ TAKIM 37. KEZ RAKİP OLUYOR

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 36 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 20'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi kazandı.

Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos ile yaptığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

AVRUPA'DA 873. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 873. maçına çıkıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 872 karşılaşmada 493 galibiyet, 379 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 625. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 624 maçın 336'sını kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Panathinaikos basketbol maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başladı. S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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