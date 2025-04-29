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Haberler Fenerbahçe Paris Basket 88-98 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU-ÖZET (THY EuroLeague)

Paris Basket 88-98 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU-ÖZET (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basket'i 88-98 mağlup ederek Final Four'a yükseldi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 21:25 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 23:47
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Paris Basket 88-98 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU-ÖZET (THY EuroLeague)

THY EuroLeague Play off serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Adidas Arena'da oynanan ve normal süresi 80-80 sonuçlanan müsabakayı uzatmalarda 88-98'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler, seride durumu 3-0'a getirdi ve Abu Dabi'de düzenlenecek Final Four'a katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Beko'nun Final Four'daki rakibi Anadolu Efes-Panathinaikos serisinin kazananı olacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

1. Periyot: Paris Basketbol 18-20 Fenerbahçe Beko

Devre Arası: Paris Basketbol 40-46 Fenerbahçe Beko

3. Periyot: Paris Basketbol 61-63 Fenerbahçe Beko

Normal Süre: Paris Basketbol 80-80 Fenerbahçe Beko

Uzatmalar: Paris Basketbol 88-98 Fenerbahçe Beko

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