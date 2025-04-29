Paris Basket 88-98 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU-ÖZET (THY EuroLeague)

THY EuroLeague Play off serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.
Adidas Arena'da oynanan ve normal süresi 80-80 sonuçlanan müsabakayı uzatmalarda 88-98'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler, seride durumu 3-0'a getirdi ve Abu Dabi'de düzenlenecek Final Four'a katılmaya hak kazandı.
Fenerbahçe Beko'nun Final Four'daki rakibi Anadolu Efes-Panathinaikos serisinin kazananı olacak.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
1. Periyot: Paris Basketbol 18-20 Fenerbahçe Beko
Devre Arası: Paris Basketbol 40-46 Fenerbahçe Beko
3. Periyot: Paris Basketbol 61-63 Fenerbahçe Beko
Normal Süre: Paris Basketbol 80-80 Fenerbahçe Beko
Uzatmalar: Paris Basketbol 88-98 Fenerbahçe Beko