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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geliyor. Luca Banchi yönetiminde başarılı bir sezon geçiren temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında galibiyet arıyor. Oynadığı 33 maçta 19 galibiyet ve 14 mağlubiyet alan Anadolu Efes, EuroLeague'de 7. sırada yer alıyor. İstanbul'a konuk olan Zalgiris Kaunas ise 15 galibiyet ve 18 yenilgiyle 13. sırada bulunuyor. Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 20:26 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 20:51
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Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geliyor. Luca Banchi yönetiminde geçtiğimiz hafta Kızılyıldız'ı 97-96 mağlup eden temsilcimiz, hanesine bir galibiyet daha eklemek istiyor. Turnuvada oynadığı 33 karşılaşmanın 19'unu kazanan Anadolu Efes 14 mücadeleyi de kaybetti. 7. sırada yer alan İstanbul ekibi, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Anadolu Efes'e konuk olacak Zalgiris Kaunas ise 33 maç sonunda 15 galibiyet ve 18 mağlubiyet alarak 13. sırada bulunuyor. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu müsabaka basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 22-14 Zalgiris Kaunas

ANADOLU EFES-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20.30'da başladı. EuroLeague'in 34. haftasında oynanan mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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