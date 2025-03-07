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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 89-68 Virtus Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes 89-68 Virtus Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 28. haftasında sahasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını 89-68’lik skorla mağlup etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 22:21 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 22:37
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Anadolu Efes 89-68 Virtus Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında sahasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını 89-68'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 14. galibiyetini alırken, Virtus Segafredo Bologna ise 21. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde her iki takım da iyi bir başlangıç yaptı ve skorer oyuncularıyla öne çıktılar. Anadolu Efes'te Bryant, Virtus Segafredo Bologna'da ise Morgan etkili performans sergiledi. İlk periyot 24-24 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyoda hızlı bir başlangıç yapan Virtus Segafredo Bologna, kaydettiği 11 sayıya karşılık sadece 2 sayıya izin vererek farkı 9'a kadar çıkardı (26-35). Ancak, kalan dakikalarda toparlanan Anadolu Efes, Bryant'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği dış atışla farkı 3'e indirdi ve soyunma odasına 42-39 geride gitti.

İkinci yarının başında ise Anadolu Efes, dış atışlardaki etkili oyunuyla kontrolü ele geçirdi. 28. dakikada 10-0'lık bir seri yakalayan lacivert-beyazlılar, farkı 9'a çıkararak üçüncü periyodu 61-52 önde tamamladı.

Son çeyrekte Virtus Segafredo Bologna'nın oyun temposu düşerken, Anadolu Efes farkı 21 sayıya kadar çıkartarak maçı 89-68'lik skorla kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu, Anadolu Efes'ten Bryant, 21 sayıyla öne çıkarken Poirier ise 18 sayı ve 7 ribaundla takımına önemli katkı sağladı. Virtus Segafredo Bologna'da Shengelia 17 sayılık performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

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