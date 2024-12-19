Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ertelendi!

THY EuroLeague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basket ile karşılaşmaya hazırlanıyordu. 19 Aralık Perşembe günü saat 22:30'da Adidas Arena'da başlaması beklenen mücadele, Paris Basket'te yaşanan "hastalıklar" sebebi ile ertelendi.

Paris Basket, çoğu oyuncu hastalık ile mücadele ettiği için kadrosunu oluşturamadı. Koç Tiago Splitter, Salı günü oynanan Real Madrid maçını hastalığı nedeniyle kaçıran TJ Shorts'un ilk hasta olduğu tahmin edilse de hastalığın kaynağının zehirlenme mi virüs mü olduğunun tespit edilemediğini açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN GELEN AÇIKLAMA

"Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgilendirme

Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."