Anadolu Efes - Partizan maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı sahasında ağırlıyor.
Temsilcimiz, Basketbol Gelişim Merkezi'nde kazanarak toplamda 10'uncu galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.
Anadolu Efes - Kızılyıldız maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI
1. PERİYOT: Anadolu Efes 20-24 Partizan
2. PERİYOT: Anadolu Efes 20-29 Partizan
ANADOLU EFES - PARTIZAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Anadolu Efes - Partizan maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.