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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Partizan maçı CANLI | THY EuroLeague

Anadolu Efes - Partizan maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de 17. hafta maçları devam ediyor. Anadolu Efes sahasında Partizan'ı ağırlıyor. Normal sezon puan durumunda 8. sırada yer alan temsilcimiz, 10. galibiyet için parkeye çıkıyor. Anadolu Efes - Partizan maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 20:28 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 20:51
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Anadolu Efes - Partizan maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı sahasında ağırlıyor.

Temsilcimiz, Basketbol Gelişim Merkezi'nde kazanarak toplamda 10'uncu galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.

Anadolu Efes - Kızılyıldız maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 20-24 Partizan

2. PERİYOT: Anadolu Efes 20-29 Partizan

ANADOLU EFES - PARTIZAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Anadolu Efes - Partizan maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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