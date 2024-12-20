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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin açıklaması!

Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin açıklaması!

Fenerbahçe Beko, Barcelona maçında sakatlık yaşayan Wade Baldwin'in hamstring bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 19:30
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Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin açıklaması!

THY EuroLeague'in 16. haftasında Barcelona deplasmanına konuk olan Fenerbahçe Beko mücadeleden 90-63 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu müsabaka sırasında sakatlanan Wade Baldwin'in durumu hakkında bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baldwin'in hamstring bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildi. İşte Fenerbahçe Beko'nun o açıklaması:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Wade Baldwin IV, 17 Aralık Salı günü oynanan Barcelona karşılaşmasında hamstring bölgesinde sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Wade Baldwin IV'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz."

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