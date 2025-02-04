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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Real Madrid maçı CANLI | THY EuroLeague

Anadolu Efes - Real Madrid maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 25. haftasında Anadolu Efes evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Temsilcimiz İspanyol ekibi karşısında kazanarak 12. galibiyetini almak istiyor. Anadolu Efes - Real Madrid mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 20:28 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 20:41
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Anadolu Efes - Real Madrid maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor.

25. hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında Real Madrid'i konuk ediyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında bu sezon çıktığı 24 müsabakada 11 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 13 maçtan da mağlup ayrıldı.

Real Madrid ise 13 galibiyet, 11 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes - Real Madrid mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: ANADOLU EFES 12-8 REAL MADRİD

AVRUPA'DA 861. RANDEVU

Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 861. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 860 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 377 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 613. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 612 müsabakanın 326'sını kazandı, 286'sından mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan mücadelelerin 16'sını lacivert-beyazlılar, 29'unu İspanya temsilcisi kazandı.

ANADOLU EFES - REAL MADRID SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da başladı. S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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