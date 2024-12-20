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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Partizan maçı izle | Anadolu Efes - Partizan basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

Anadolu Efes - Partizan maçı izle | Anadolu Efes - Partizan basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Partizan 17. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 12:10
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Anadolu Efes - Partizan maçı izle | Anadolu Efes - Partizan basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Partizan maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 7 müsabakada da rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, ligde 7. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Partizan ise 12. sırada bulunuyor.

17. KARŞILAŞMA

Anadolu Efes ile Partizan, Avrupa Ligi'nde 17. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 16 maçta takımlar 8'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA'DA 853. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 853. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 852 karşılaşmada 481 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 605. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 604 maçın 324'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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