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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko 78-67 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 78-67 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Real Madrid'i 78-67'lik skorla mağlup etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 22:21 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 22:44
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Fenerbahçe Beko 78-67 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Real Madrid'i 78-67'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligdeki 25. maçından 17. galibiyetini çıkarmayı başardı. Real Madrid ise 26. maçında 13. yenilgisini aldı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada da deplasmanda rakibini 82-70 mağlup eden Fenerbahçe, böylece Real Madrid'e karşı bu sezon çifte galibiyet elde etmiş oldu.

EuroLeague'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid ise evinde Barcelona'yı ağırlayarak potada El Clasico heyecanını yaşatacak.

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