Zalgiris Anadolu Efes maçı canlı izle | Zalgiris - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Zalgiris Kaunas ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Avrupa arenasındaki 850. maçına çıkacak olan temsilcimiz Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 849 karşılaşmada 479 galibiyet ve 370 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,4) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 602. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 601 karşılaşmada 322 galibiyet ve 279 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,6) elde etti.

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, temsilcimiz 14 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 24 karşılaşmada ise takımımız 13 galibiyet ve 11 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague'in 13. haftasının ilk gününde Anadolu Efes, Alman temsilcisi Bayern Münih'i Basketbol Gelişim Merkezi'nde 101-90 mağlup etmiş, Zalgiris Kaunas ise Sırbistan'ın Partizan takımına deplasmanda 84-78 yenilmişti. Euroleague'de 13. haftanın ilk gün maçlarının ardından temsilcimiz yedi galibiyet ve altı mağlubiyet ile yedinci, Zalgiris Kaunas da yedi galibiyet ve altı mağlubiyet ile dokuzuncu sırada yer alıyor.