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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Partizan'ı ağırlıyor

Anadolu Efes Partizan'ı ağırlıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 17. haftasında cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 13:07
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Anadolu Efes Partizan'ı ağırlıyor

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon THY EuroLeague'in oynadığı 16 maçta 9 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 7 müsabakada da rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, ligde 7. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Partizan ise 12. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM 17. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Anadolu Efes ile Partizan, EuroLeague'de 17. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 16 maçta takımlar 8'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA'DA 853. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 853. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 852 karşılaşmada 481 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 605. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'deki 604 maçın 324'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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