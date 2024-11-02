Kanarya fark attı

F.BahçeBeko, THY EuroLeague'de Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ile karşılaştı. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı sarı lacivertli takım 89-72 kazandı. F.Bahçe, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini, toplamda ise 5. zaferini elde etti. Obradovic'in takımı ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Tarık Biberovic, attığı 5 üçlükle EuroLeague'deki rekorunu egale etti. Taraftarlar, 72 yaşına gireceği anons edilen ve saha kenarında maçı izleyen Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular Djiku, Kostic, Tadic ve Osayi de locadan maçı takip ettiler.