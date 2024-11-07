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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes THY EuroLeague'de Monaco'yu ağırlıyor

Anadolu Efes THY EuroLeague'de Monaco'yu ağırlıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 8. haftasında cuma günü sahasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 15:28
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Anadolu Efes THY EuroLeague'de Monaco'yu ağırlıyor

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 7. sırada bulunuyor.

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip Monaco ise 9. basamakta yer alıyor.

AVRUPA'DA 844. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 844. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 843 maçta 476 galibiyet elde etti, 367 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 596. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 595 mücadelenin 319'unu kazandı, 276'sından mağlubiyetle ayrıldı.

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