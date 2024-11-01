Fenerbahçe Beko 89-72 Partizan | MAÇ SONUCU – ÖZET (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Partizan'ı konuk etti. Sarı lacivertliler, çift maç haftasındaki ikinci müsabakasında eski başantrenörleri Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisine karşı 89-72 kazandı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 22-15 Partizan

2. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 44-31 Partizan

3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 67-53 Partizan

4. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 89-72 Partizan

F.BAHÇE İKİDE İKİ YAPTI

İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan'a da üstünlük kurarak sezonun ikinci çift maç haftasında 2'de 2 yaptı.

Sarı lacivertliler, Partizan maçı ile birlikte THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 mücadelede toplamda 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.