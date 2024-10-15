Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague 3. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor.
İki maçların ardından 1 galibiyeti bulunan Anadolu Efes zorlu deplasmandan galip gelmek istiyor.
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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1. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 9-18 Anadolu Efes
MACCABİ TEL AVİV - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı 15 Ekim Salı günü saat 21.05'te başladı. S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.