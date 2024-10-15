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Haberler THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de 3. hafta maçları devam ediyor. Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'ı ağırlıyor. 2 galibiyeti bulunan temsilcimiz taraftarı önünde kazanmak için parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 20:41
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Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'ı konuk ediyor.

İlk iki maçını kazanan temsilcimiz taraftarı önünde Sırp ekibini mağlup etmek istiyor.

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 0-0 Kızılyıldız

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı 15 Ekim Salı günü saat 20.45'te başladı. S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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