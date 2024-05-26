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Olympiakos Fenerbahçe Beko CANLI İZLE

THY EuroLeague Final-Four üçüncülük maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 18:33
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Olympiakos Fenerbahçe Beko CANLI İZLE

THY EuroLeague Final-Four'da üçüncülük maçına çıkan Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabaka TSİ 18.00'de başladı. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

Final-Four'daki ilk maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'a 73-57 mağlup olan Fenerbahçe Beko, Final-Four'da üçüncü kez üçüncülük maçı oynuyor.

6 kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 kez final oynayıp 1 kez kupayı kaldırma başarısı gösterirken, 2 kez de dördüncü oldu.

2014-2015 sezonunda Madrid'deki Final-Four'un ilk maçında Real Madrid'e 96-87 kaybeden Fenerbahçe, üçüncülük karşılaşmasında ise Rusya'nın CSKA Moskova takımına 86-80 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.

Fenerbahçe Beko, 2018-2019 sezonunda da üçüncülük maçına çıktı. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki organizasyondaki ilk müsabakasında Anadolu Efes'e 92-73 kaybeden sarı-lacivertliler, üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 kaybetti.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO CANLI SKOR

1. ÇEYREK: OLYMPIAKOS 24-16 FENERBAHÇE BEKO

2. ÇEYREK: OLYMPIAKOS 35-29 FENERBAHÇE BEKO (Periyot devam ediyor)

OLYMPIAKOS 17-16 ÖNDE

Fenerbahçe ile Olympiakos, THY EuroLeague'in FIBA'dan ayrıldığı 2002 yılından bu yana 33 kez karşı karşıya geldi.

Oynanan bu karşılaşmalarda Yunanistan temsilcisi 17 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe ise 16 kez kazandı.

İki takım bu sezon oynanan maçlarda birer galibiyet aldı.

Fenerbahçe Beko taraftarının önünde 79-77 kazanırken, Yunanistan'da oynanan müsabaka ise Olympiakos'un 84-81'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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