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Fenerbahçe Beko - Partizan maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko evinde Partizan'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko - Partizan maçının CANLI skor takibi fotomac.com.tr'de...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 20:25
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Fenerbahçe Beko - Partizan maçı CANLI izle! THY EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 20. haftasında Partizan'ı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Mehdi Difallah (Fransa), Milan Nedovic (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

CANLI SKOR

İLK PERİYOT OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 0-0 PARTIZAN

FENERBAHÇE BEKO - PARTIZAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe Beko - Partizan maçı 9 Ocak Salı günü saat 20:30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

Sarı-lacivertli takım son maçında, Litvanya'da konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup etti. Partizan ise derbide Kızılyıldız'a deplasmanda 88-72 kaybetti.

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, geride kalan 19 maçta aldığı 10 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 6 Avrupa Ligi maçının 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, 19 maçta aldığı 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 6. durumda.

İki takımın Sırbistan'da oynadığı ilk maçı Partizan 85-84'lük sonuçla kazanmıştı.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague güncel formatında yedi defa karşılaştı ve bu maçlarda üç galibiyet aldı.

EuroLeague 2023-24 sezonu ilk yarısında 9 Kasım Perşembe günü Belgrad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Partizan 85-84 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 23, Tyler Dorsey 18 sayı üretirken, Partizan'da ise Frank Kaminsky 15, James Nunnally ve Alen Smailagic 13'er sayı buldu.

2023-24 – Normal sezon – Partizan 85-84 Fenerbahçe Beko

2022-23 – Normal sezon – Partizan 94-97 Fenerbahçe Beko

2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 72-73 Partizan

2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 77-79 Partizan

2013-14 – Normal sezon – Partizan 78-88 Fenerbahçe Ülker

2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 86-91 Partizan

2007-08 – Normal sezon – Partizan 72-76 Fenerbahçe Ülker

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