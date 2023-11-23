Haberler THY EuroLeague Real Madrid - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Real Madrid - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Alba Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 12:20
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Real Madrid - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 10. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Real Madrid ile Alba Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Alba Berlin maçı 23 Kasım Perşembe günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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