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THY EuroLeague'de Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de Anadolu Efes 28 Aralık Perşembe günü sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:44
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THY EuroLeague'de Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

THY EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes, 28 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Çıktığı 16 maçta 7 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih'e deplasmanda, Baskonia'ya da evinde yenilen lacivert-beyazlı takım 13. sırada bulunuyor.

Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle çıkışa geçti. 16 maçta 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli takım, 7 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

Livanyalı çalıştırıcının gelmesinin ardından THY EuroLeague'nde AS Monaco ve Zalgiris Kaunas'ı sahasında, Alba Berlin'i de deplasmanda yenen Fenerbahçe Beko, aldığı galibiyetlerle 7. sıraya yükseldi.

İki ekibin 11 Aralık'ta Sinan Erdem'de karşılaştığı lig mücadelesini Anadolu Efes 81-80'lik sonuçla galip tamamladı.

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