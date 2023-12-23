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Fenerbahçe seriye taktı

Berlin’de ALBA’yı 91-82 yenen sarı-lacivertliler yeni hocası Sarunas Jasikevicius ile çıktığı 3. THY Avrupa Ligi sınavından da galip ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe seriye taktı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 16. maçında 9. galibiyetini elde ederken, ALBA Berlin 13'üncü yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin kaydettiği 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Litvanyalı Koçu, Sarunas Jasikevicius ile Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü maçını da kazanan sarı-lacivertliler, 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

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