Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de ALBA Berlin'e konuk olacak

THY EuroLeague'in 16. maç haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk oluyor.

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele, 22 Aralık Cuma günü saat 22.15'te başlayacak.

THY EuroLeague'de çıktığı 15 maçta 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, puan durumunda averajla 8. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların sadece 3'ünü kazanıp, 12'sinde yenilen ALBA Berlin ise 17. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin maçından sonra THY EuroLeague'de 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.