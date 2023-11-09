Haberler THY EuroLeague Partizan 85-84 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Partizan 85-84 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, organizasyonun 7. haftasında Partizan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakadan 85-84 mağlup ayrıldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 00:35 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 00:40
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Partizan 85-84 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında Partizan ile kozlarını paylaştı. Stark Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Carlos Peruga (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetti.

Zorlu mücadeleyi 85-84 kaybeden sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de 4 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

İLK ÇEYREK SONUCU: PARTIZAN 23-27 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: PARTIZAN 47-56 FENERBAHÇE BEKO

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: PARTIZAN 63-69 FENERBAHÇE BEKO

MAÇ SONUCU: PARTIZAN 85-84 FENERBAHÇE BEKO

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