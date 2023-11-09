Partizan 85-84 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında Partizan ile kozlarını paylaştı. Stark Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Carlos Peruga (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetti.
Zorlu mücadeleyi 85-84 kaybeden sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de 4 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
İLK ÇEYREK SONUCU: PARTIZAN 23-27 FENERBAHÇE BEKO
İLK YARI SONUCU: PARTIZAN 47-56 FENERBAHÇE BEKO
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: PARTIZAN 63-69 FENERBAHÇE BEKO
MAÇ SONUCU: PARTIZAN 85-84 FENERBAHÇE BEKO