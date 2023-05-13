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THY Euroleague'de yılın savunmacısı Walter Tavares oldu

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de yılın savunma oyuncusu Real Madrid forması giyen Yeşi Burun Adalı Walter Tavares oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:38
THY Euroleague'de yılın savunmacısı Walter Tavares oldu

THY Euroleague'de normal sezon ve play-offların tamamlanmasının ardından yılın en iyileri de belli oluyor. Euroleague'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, başantrenörlerin oylarıyla İspanyol ekibi Real Madrid'in Yeşil Burun Adalı basketbolcusu Walter Tavares'in yılın savunmacısı ödülünü kazandığı ifade edildi.

31 yaşındaki basketbolcu Madrid ile bu sezon Euroleague'de 10.9 sayı, 6.6 ribaund, 2.2 blok ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynarken aynı zamanda ligin en çok blok yapan oyuncusu oldu. Tavares, 2019 ve 2021 yılların ardından 3. kez bu ödüle layık görüldü.

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