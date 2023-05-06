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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Walter Tavares oldu

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid'in Yeşil Burun Adalı basketbolcusu Walter Tavares oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:25
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Walter Tavares oldu

Real Madrid'in Yeşil Burun Adalı basketbolcusu Walter Tavares, THY Avrupa Ligi play-off'larında 4. maçların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final serisi 4. karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Tavares, art arda 2'nci, bu sezon 3'üncü, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

31 yaşındaki pivot, takımının 85-78 kazanarak seriyi 2-2'ye getirdiği Partizan deplasmanında 15 sayı, 7 ribaunt, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.

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