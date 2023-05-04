Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Olympiakos'u konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti.

Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı.

Deplasmanda aldığı galibiyetle ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk maçta bunu kullanamadı. Fenerbahçe, taraftarı önünde serinin üçüncü maçını son saniye basketiyle 72-71 kaybetti ve 2-1 geri düştü.

Fenerbahçe, cuma günkü karşılaşmayı kazanması durumunda seriyi 5. maça taşıyacak. Kaybetmesi durumunda ise Olympiakos turu geçen taraf olacak.

Gerekmesi durumunda serinin beşinci ve son maçı 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 29 mücadelenin 14'ünü Fenerbahçe, 15'ini de Olympiakos kazandı.