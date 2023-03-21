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Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı CANLI

Turkish Airlines Euroleague'de 24. hafta erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 20:10 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 20:20
Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor.

24. hafta erteleme mücadelesinde, temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile İtalyan ekibi Olimpia Milano karşı karşıya geliyor.

Bu heyecanlı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1.PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 0-0 Olimpia Milano

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - OLIMPIA MILANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 21 Mart Çarşamba günü TSİ 20.15'te başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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