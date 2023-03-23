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ALBA Berlin Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Turnuvada 30. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, Alman ekibi ALBA Berlin'e konuk oluyor. ALBA Berlin - Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 22:43
ALBA Berlin Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

30. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, ALBA Berlin ile kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: ALBA Berlin 24-21 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: ALBA Berlin 49-40 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ALBA BERLIN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı 23 Mart Perşembe günü TSİ 22.00'de başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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