Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Almanya temsilcisi Alba Berlin'in konuğu olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALBA BERLIN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı 23 Mart Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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