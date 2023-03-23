Haberler THY EuroLeague Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 30. hafta maçında Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk oluyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alba Berlin- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 13:55 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 14:10
Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Almanya temsilcisi Alba Berlin'in konuğu olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALBA BERLIN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı 23 Mart Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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