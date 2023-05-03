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FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI İZLE 🏀 | Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Euroleague)

THY Euroleague'de heyecan Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçıyla devam ediyor. Final Four mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-1'e taşımak istiyor. Sporseverler kritik maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:10
FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI İZLE 🏀 | Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Euroleague)

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-Off turu üçüncü maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile sahasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 20:45'te başlayacak. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

Turkish Airlines EuroLeague'deki diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde;

  • Real Madrid - Partizan Belgrad
  • Barcelona - Zalgiris Kaunas
  • As Monaco - Maccabi Tel Aviv
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