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Barcelona THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı!

THY Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Barcelona deplasmanda Zalgiris'i 77-66 mağlup ederek seriyi 3-0 kazandı. İspanyol ekibi THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan ilk takım oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 23:12
Barcelona THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı!

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Barcelona, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 77-66 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve Dörtlü Final'e kaldı.

Zalgirio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 13-10 önde bitiren Barcelona, devre arasına da 29-26 üstün girdi.

İkinci yarıda da Zalgiris'in skora ortak olmasına izin vermeyen İspanya ekibi, üçüncü periyodunu 61-48 önde geçtiği mücadeleden 77-66 galip ayrıldı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın da forma giydiği Barcelona, seriyi 3-0 kazanarak Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.

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