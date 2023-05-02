Partizan - Real Madrid maçını Emin Moğulkoç yönetecek!

Turkish Airlines EuroLeague play-off mücadelesinde Real Madrid ile Partizan takımları arasında oynanan maçta yaşanan olaylar spor dünyasının gündemine oturmuştu. Serinin ikinci maçında, bitime 2 dakikadan az süre kala çıkan kavgada birçok oyuncu hakkında diskalifiye kararı verilmişti.

Belgrad'ta oynanacak serinin 3. maçında ise Türk hakem görev alacak. Partizan ile Real Madrid müsabakasında Emin Moğulkoç bu karşılaşmayı yönetecek. Karşılaşmanın diğer hakemleri ise Borys Ryzhyk ve Mehdi Difallah olacak.