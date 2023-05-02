Haberler THY EuroLeague Partizan - Real Madrid maçını Emin Moğulkoç yönetecek!

Partizan - Real Madrid maçını Emin Moğulkoç yönetecek!

THY EuroLeague play-off turunda Real Madrid ile Partizan arasındaki maç büyük olaylara sahne olmuştu. Serinin 3. maçında Türk hakem Emin Moğulkoç görev yapacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 13:11
Partizan - Real Madrid maçını Emin Moğulkoç yönetecek!

Turkish Airlines EuroLeague play-off mücadelesinde Real Madrid ile Partizan takımları arasında oynanan maçta yaşanan olaylar spor dünyasının gündemine oturmuştu. Serinin ikinci maçında, bitime 2 dakikadan az süre kala çıkan kavgada birçok oyuncu hakkında diskalifiye kararı verilmişti.

Belgrad'ta oynanacak serinin 3. maçında ise Türk hakem görev alacak. Partizan ile Real Madrid müsabakasında Emin Moğulkoç bu karşılaşmayı yönetecek. Karşılaşmanın diğer hakemleri ise Borys Ryzhyk ve Mehdi Difallah olacak.

DİĞER
Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif ve Fırat’ın arası açılıyor!
Melis Sezen'den hem aşk hem iş itirafı! “2 sene boyunca her gün onunla birlikteydim” Yeni aşkıyla ilk kez TAKVİM görüntülemişti…
G.Saray'da o isim sezon sonu yolcu!
Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta?
F.Bahçe Beko avantaj peşinde!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEVAMSIZLIK KARARI
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Mayıs
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Ankaragücü maçına hazırlanıyor! Fırtına Ankaragücü maçına hazırlanıyor! 13:15
Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme! Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme! 13:11
Olaylı maça Türk hakem! Olaylı maça Türk hakem! 13:10
Novak Djokovic ABD Açık'a katılabilecek! Novak Djokovic ABD Açık'a katılabilecek! 12:39
Sivasspor'un kupa mesaisi! Rakip F.Bahçe Sivasspor'un kupa mesaisi! Rakip F.Bahçe 12:27
Göztepe gözünü finale dikti! Göztepe gözünü finale dikti! 12:25
Daha Eski
Altınordu'da Ali Emre'ye maskeli çözüm! Altınordu'da Ali Emre'ye maskeli çözüm! 12:05
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Honduraslı kanat geliyor F.Bahçe'den sürpriz transfer! Honduraslı kanat geliyor 12:05
Samsunspor rekor peşinde! Samsunspor rekor peşinde! 12:03
Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı! Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı! 11:57
G.Saray'da o isim sezon sonu yolcu! G.Saray'da o isim sezon sonu yolcu! 11:45
Derbi sonrası Aboubakar'a ne dedi? İşte o diyalog Derbi sonrası Aboubakar'a ne dedi? İşte o diyalog 08:04